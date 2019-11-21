العراق.. مكتب عبد المهدي ينفي مقتل متظاهرين في ساحة التحرير

نفى اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم، حدوث أي احتكاك بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد.

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وقال خلف في بيان صحفي مقتضب: "لا صحة للأخبار الملفقة التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن حدوث خسائر بساحتي التحرير والخلاني".

وأضاف: "لم يحدث أي احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وطبية عراقية، أن شخصين قتلا وأصيب 38 آخرون في ساعات مبكرة من صباح الخميس، بعد أن أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب جسرين رئيسيين في بغداد.

يذكر أن أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، اندلعت خلال المظاهرات، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة الآلاف، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلد.

المصدر: RT