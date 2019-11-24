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فجر السعيد: ربنا يأخذ من عمري ويعطي أمير الكويت

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فجر السعيد: ربنا يأخذ من عمري ويعطي أمير الكويت
twitter.com/AlsaeedFajer/media
الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد
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نشرت الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد، عدة تغريدات على "تويتر"، مشيدة بموقف أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تجاه النائب السابق وليد الطبطبائي.

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وكتبت السعيد: "منهو مثل الكويت.. صاحب السمو يبعث ببرقية عزاء للنائب السابق وليد الطبطبائي بوفاة والدته الله يرحمها.. الله يحفظ الكويت وأهلها وشيوخها ويأخذ من عمري ويعطي لأميرنا الغالي أمير الإنسانية".

وأضافت: "كنا نقول إن سمو الشيخ ناصر المحمد صاحب القلب الكبير.. شيخ ولد شيخ ولد حاكم حفيد حكام يتعامل مع الشعب كله على أنهم أبناؤه.. هكذا تعلم من أستاذه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وكنتوا تتهمونا بأبشع الاتهامات".

وتابعت: "أعتقد هذي الصورة تؤكد لكم إن نظرتنا كانت أعمق من نظرتكم".

من جهته، كشف النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي يوم الجمعة الماضي، أنه سيرافق جثمان والدته إلى الكويت ويشارك في عزائها، عقب وفاتها الخميس في إحدى مستشفيات مدينة اسطنبول بعد تعرضها لأزمة قلبية منذ قرابة شهرين.

وأشار الطبطبائي، المستقر في اسطنبول منذ أكثر من عام بسبب صدور حكم بسجنه 3 أعوام ونصف في قضية "اقتحام مجلس الأمة" الكويتي، إلى أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال أنس الصالح، أبلغه بصدور أوامر عليا للسماح له بالحضور للمشاركة في دفن والدته وعزائها في الكويت.

المصدر: وكالات

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