مراسل RT: قوات التحالف العربي تعترض 5 صواريخ على الساحل الغربي (فيديو)

أفاد مراسل RT في اليمن بأن منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اعترضت 5 صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا على الساحل الغربي لليمن.

وأفاد "المركز الإعلامي لألوية العمالقة" اليوم الأحد بأن منظومة الدفاع الجوي اعترضت خمسة صواريخ وطائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا أطلقها الحوثيون.

وقال إن هذا التطور الخطير يأتي بعد مضي يوم واحد على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الحديدة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الحوثيين نفذوا هجوما مماثلا قبل أسبوعين على مدينة المخا استهدفوا به مستشفى أطباء بلا حدود في المدينة.

وكانت البعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة قد طالبت مجلس الأمن الدولي بإدانة قرار السلطات الإيرانية الاعتراف بممثل عينته جماعة "أنصار الله" الحوثية سفيرا لليمن لدى طهران.

ووجهت البعثة رسالة لمجلس الأمن الدولي في إطار إجراءات اتخذتها وزارة الخارجية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، عقب إصدارها بيانا نددت فيه باعتراف طهران بالممثل الحوثي، إبراهيم محمد الديلمي، سفيرا لديها وتسليمه المقار الدبلوماسية والممتلكات والمحفوظات التابعة للجمهورية اليمنية.

وشددت البعثة في الرسالة على أن القرار الإيراني "يمثل خرقا لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216"​​​، وفق ما نقلته وكالة "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية.

المصدر: RT