إيران تتهم السعودية بتمويل أنشطة معادية على الإنترنت أيام الاضطرابات

أفاد مراسلنا في طهران، بأن النيابة العامة الإيرانية اتهمت السعودية بتمويل حملة للمعارضين الإيرانيين عبر الإنترنت لتوجيه الاضطرابات الأخيرة في البلاد.

وذكر جواد جاويدنيا، مساعد المدعي العام الإيراني لشؤون الفضاء الافتراضي، أنه خلال أيام الاضطرابات كانت هناك ثلاث منصات نشطة لتنظيم "مجاهدي خلق" على الإنترنت لتوجيه الاضطرابات انطلاقا من ألبانيا والسعودية.

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وأضاف المسؤول الإيراني أن السعودية موّلت جزءا هاما من هذه الحملة.

وكانت الحكومة الإيرانية قد توعدت أمس السبت بــ"رد حازم" على دول في المنطقة ستثبت وقوفها وراء موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا.

المصدر: RT