دعا رئيس حزب "المؤتمر الوطني" السوداني، إبراهيم الغندور، السبت، إلى إعفاء وزراء قوى إعلان الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة برئاسة عبد الله حمدوك.

وفي منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن الغندور، تأييده لاستمرار حمدوك رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية، مع ضرورة تغيير وزراء أحزاب قوى الحرية والتغيير، بوزراء متخصصين وذوي خبرة.

وقال رئيس الحزب الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير: "الاستفراد بالحكم لفئة واستبعاد الغالبية من الأحزاب والتنظيمات السياسية، لن يولد غير الفشل المؤكد".

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ووصف الغندور السجال القائم بيت مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، وأحزاب أخرى بأنه، "سياسي بامتياز".

وأضاف قائلا: "على المكون العسكري داخل مجلس السيادة والجيش الوقوف على الحياد، فلن يمضي السودان إلى الأمام بدون تسوية سياسية عاجل".

ووصف الغندور دعوات حل حزب "المؤتمر الوطني" وتفكيكه "بالساذجة"، واعتبرها محاولة للانتقام السياسي.

المصدر: rakobanews