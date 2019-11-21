اعتبرت جماعة "الإخوان المسلمين" في السودان، اليوم الخميس، أن اعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، خطوة مبنية على "مكايدات وتصفية حسابات شخصية".

وأضافت الجماعة، في بيان صادر عن المراقب العام لـ"الإخوان المسلمين"، عوض الله حسن، أن "تجريم السياسيين بانقلاب 1989 لن يحل مشكلات البلاد، وتهمة الانقلاب أولى توجيهها للعسكريين، قبل أن تمضي الأمور إلى إفساد الفترة الانتقالية والدخول في نفق الصراعات الصفرية".

وأكد أن "الاعتقال ليس أولوية الآن في ظل ظرف البلاد المعقد، ويؤدي إلى استقطاب غير حميد".

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يذكر أن المباحث الجنائية السودانية أوقفت، أمس الأربعاء، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، من منزله واقتادته الى نيابة الخرطوم شمال، ثم إلى سجن كوبر، لحين اخضاعه للتحقيق بموجب بلاغ ضد مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، إلى جانب الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، بحسب مصدر في "المؤتمر الشعبي".

المصدر: الراكوبة نيوز