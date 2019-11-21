السودان.. السجن لمساعد الرئيس المعزول عمر البشير لدوره بتقويض النظام الدستري والمشاركة بانقلاب 1989

أكد إبراهيم السنوسي، رئيس مجلس شورى حزب المؤتمر الشعبي في السودان، أن الحزب لن يسمح لـ "قوى الحرية والتغيير"، بالحكم لمدة ثلاث سنوات بدون تفويض من الشعب.

قبل ذلك، زجت السلطات السودانية، بأمين عام حزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، في سجن "كوبر"، على خلفية التهمة الموجهة لعدد من الأشخاص ومن بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير، بتقويض النظام الدستوري والانقلاب على الشرعية الدستورية في العام 1989.

وقال السنوسي، في بث مباشر عبر صفحة المؤتمر الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنهم "لن يسمحوا بتطبيق النموذج العلماني في فصل الدين عن الدولة أو السياسة في البلاد"، مشيرا الى عدم قدرة "قوى الحرية والتغيير" على إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي.

وأعترض السنوسي على مساعي محاكمته برفقة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، بتهمة المشاركة بانقلاب البشير في العام 1989.

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وأضاف السنوسي القول، إنه بدلا من محاولة إقصاء الإسلام السياسي، كان على "الحرية والتغيير" حل الأزمة الاقتصادية، مشيرا الى أن حزب المؤتمر الشعبي، لن يدع قوى التغيير تحكم البلاد بظلم الناس.

المصدر: sudan-news