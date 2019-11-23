"يديعوت أحرونوت": عدو إسرائيل الأول في المنطقة بات أكثر شجاعة وغيَّر قواعد لعبه

تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن نهج جديد بات يتخذه "حزب الله" اللبناني ضد إسرائيل، "ما يدل على وجود شجاعة كبيرة لدى هذه الجماعة في أي مواجهة مع الجيش الإسرائيلي".

وقالت الصحيفة إن محاولات "حزب الله" لإسقاط الطائرات الإسرائيلية، كما حدث مؤخرا، "يعد سابقة خطيرة في سياسة المنظمة، التي عادت قواتها من سوريا بأسلحة متطورة".

وأشارت إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية الشمالية لم تستبعد إمكانية شن "حزب الله" هجوما ضد إسرائيل من شأنه أن يحول ضغط الاحتجاجات في لبنان.

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وأضافت: "شعر جيش حسن نصر الله.. بالجرأة والأمن في تحركاته ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، وفي سابقة خطيرة، استخدم في المرة الأولى منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006، صواريخ الكورنيت قبالة جبل دوف في أوائل سبتمبر، وفتح نار المضادات الأرضية على طائرة إسرائيلية في نهاية أكتوبر".

وقالت إن الجيش الإسرائيلي يجري سباقا مع الزمن على طول 130 كيلو مترا من الحدود مع لبنان، استعدادا لأي هجمات من "العدو الأول لإسرائيل في الشرق الأوسط"، والممثل في "حزب الله" اللبناني.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"