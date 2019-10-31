"حزب الله" يستهدف درون إسرائيلية ويجبرها على مغادرة أجواء لبنان

تعرضت طائرة إسرائيلية من دون طيار،الخميس، لإطلاق نار فوق منطقة النبطية جنوب لبنان.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعين إن الطائرة لم تصب بأذى.

#عاجل قبل قليل تم رصد اطلاق نيران مضادة للطيران فوق منطقة #لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار. الطائرة لم تصب — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2019

من جانب آخر، أفادت قناة "المنار"، بأن "حزب الله" استهدف طائرة مسيرة إسرائيلية حلقت فوق الأجواء اللبنانية بـ"الأسلحة المناسبة" وأجبرها على المغادرة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، ذكرت أن "حزب الله" أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية قرب النبطية في جنوب لبنان، بصاروخ.

بدورها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بسماع دوي انفجار في منطقة النبطية ظهر اليوم، ولم تعرف أسبابه. وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرة اسرائيلية فوق مناطق الجنوب اللبناني.

من جهة أخرى، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن صاروخا أُطلق من على الكتف باتجاه طائرة استطلاع من دون طيار، فوق الأراضي اللبنانية لكنها لم تصب، وعادت إلى قاعدتها سالمة.

وأشار البيان إلى أن الدرون كان يجمع معلومات عن أهداف لـ"حزب الله" قرب الحدود.



المصدر: RT