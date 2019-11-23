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مصرع صيادين اثنين وفقدان 9 قبالة المغرب

أخبار العالم العربي

مصرع صيادين اثنين وفقدان 9 قبالة المغرب
AFP FADEL SENNA
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أعلن قطاع الصيد البحري في المغرب عن مصرع صيادين اثنين، وفقدان 9 على الأقل إثر انقلاب قارب صيد قبالة ساحل مدينة طانطان جنوبي البلاد.

وذكر قطاع الصيد البحري، أن قاربي صيد عثرا على الجثتين بينما تواصل السلطات البحث عن المفقودين.

وأضاف أن القارب المنكوب كان قد غادر ميناء طانطان يوم الخميس، ولم يرسل أي نداءات استغاثة قبل نكبته.

المصدر: "رويترز"

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