مراسلنا: محتجون يغلقون طريقا مؤديا إلى حقل نفطي جنوبي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الجمعة، بأن محتجين أغلقوا طريقا يؤدي إلى حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال المراسل، إن "المحتجين أغلقوا الطريق المؤدي إلى حقل الغراف النفطي، وإنهم منعوا السيارات الحكومية وغير الحكومية من الوصول إلى الموقع".

وأضاف، أن "المحتجين أرسلوا مطالبهم للشركات النفطية الأجنبية العاملة هناك وللحكومة المحلية بضرورة أن تكون الوظائف في الحقل لأبناء المحافظة وليس للعاملين الأجانب".

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وأعادت قوات الأمن العراقي فتح ميناء "أم قصر" قرب البصرة جنوبي البلاد، بعدما فرقت بالقوة محتجين يغلقونه منذ يوم الاثنين الماضي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة وقتئذ، إلى أن "الإغلاق أفقد العراق أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأسبوع الأول فقط".

وقتل أكثر من 300 شخص وأصيب الآلاف منذ بدء الاحتجاجات في بغداد وجنوب العراق منذ مطلع أكتوبر، في أكبر موجة مظاهرات تشهدها البلاد، حيث يطالب المحتجون باستقالة الحكومة ومحاربة الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة.

المصدر: RT