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مصادر: الأمن العراقي يعيد فتح ميناء أم قصر

أخبار العالم العربي

مصادر: الأمن العراقي يعيد فتح ميناء أم قصر
Reuters ESSAM AL-SUDANI
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أعادت قوات الأمن العراقي فتح ميناء أم قصر قرب البصرة جنوبي البلاد اليوم الجمعة، بعدما فرقت بالقوة محتجين يغلقونه منذ يوم الاثنين.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها، أن العاملين تمكنوا من دخول الميناء لكن عملياته لم تستأنف بعد.

وسبق أن أغلق المحتجون ميناء أم قصر من 29 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر باستثناء استئناف قصير للعمليات لمدة ثلاثة أيام.

وقال متحدث باسم الحكومة وقتئذ إن هذا الإغلاق أفقد العراق أكثر من ستة مليارات دولار خلال الأسبوع الأول فقط.

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ويستقبل الميناء الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر إلى بلد يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.

وقتل ما لا يقل عن 325 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق منذ مطلع أكتوبر، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ 2003، حيث يطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد وتخدم مصالح أجنبية.

المصدر: "رويترز"

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