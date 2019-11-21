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لجنة الدفاع والأمن القومي المصري تؤكد جاهزية الجيش الثالث الميداني

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لجنة الدفاع والأمن القومي المصري تؤكد جاهزية الجيش الثالث الميداني
Sputnik
الجيش المصري
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أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان أن الجيش المصري الثالث الميداني على استعداد قتالي كامل، ومستوى تدريب عال وكفاءة قتالية كبيرة.

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وأكد اللواء أركان حرب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مصر، أن مقاتلي الجيش الثالث وصلوا لجاهزية واستعداد قتالي وقدرة على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم.

وقام أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بتفقد إحدى نقاط التفتيش بنفق الشهيد أحمد حمدي، وأحد الكمائن بوسط سيناء ومزار عيون موسى.

ويعد الجيش الثالث الميداني هو أحد جيوش القوات المسلحة المصرية بعد الجيش المركزي والجيش الثاني، ويقع مقر قيادته بمدينة السويس، ويتألف حاليا من 7 فرق وتتكون كل فرقة من عدد من الألوية تمثل كافة أفرع القوات المسلحة.

المصدر: RT

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