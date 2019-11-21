البحرين: مؤتمر حوار المنامة بات منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار

تبدأ يوم الجمعة فعاليات "مؤتمر حوار المنامة" في دورته الـ15 الذي تنظمه الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لتستمر أعماله حتى الـ24 من الشهر الجاري.

وتعليقا على فعاليات المؤتمر، أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن "مؤتمر حوار المنامة" بات منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار بين كبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم حول أهم المستجدات والتطورات في المنطقة.

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ونوه وزير الخارجية بالجهود الملموسة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والتعاون مع وزارة الخارجية في تنظيم المؤتمر، وبحث القضايا التي تمس دول المنطقة وتهم جميع دول العالم وتؤدي إلى ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

وأشار إلى المكانة الدولية الكبيرة التي وصل إليها "مؤتمر حوار المنامة"، الذي يعكس سياسة مملكة البحرين وحرصها على توطيد علاقاتها مع الدول ونهجها الدائم للتفاعل والتعاون مع دول العالم بما يحقق مصالح الجميع ويسهم في التوصل لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا على المستويات كافة.

ويشارك في المؤتمر خبراء وصناع السياسة من دول العالم المختلفة، لمناقشة التحديات الأمنية بالمنطقة، وسبل التوصل إلى حلول جديدة لها، وتتناول جلسات المؤتمر قضايا استراتيجية كالجغرافيات الاقتصادية الجديدة في الشرق الأوسط، والسياسة الأمريكية وعلاقات التحالف في المنطقة، والمنافسة والتعاون الإقليميين، والدبلوماسية الدفاعية والاستقرار الإقليمي، وغيرها.

معالي وزير الخارجية: مؤتمر #حوار_المنامة بات منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار بين كبار المسؤولين والخبراء حول أهم المستجدات والتطورات في المنطقة https://t.co/VLY2qQFGW1pic.twitter.com/YSDmBYqvaJ — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) 21 ноября 2019 г.

المصدر: وكالات