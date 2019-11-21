موسكو تصف تهديد واشنطن بفرض عقوبات على القاهرة إذا اشترت طائرة سو-35 بالسلوك العدواني

وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تهديد الولايات المتحدة للقاهرة بفرض عقوبات عليها إذا اشترت مقاتلات "سو-35" الروسية بالسلوك العدواني.

إقرأ المزيد

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، للصحفيين في مؤتمر صحفي: "لفتت انتباهنا التهديدات المباشرة من المسؤولين الأمريكيين بفرض عقوبات على مصر على خلفية إمكانية حصول القاهرة على مقاتلات "سو-35"، هذا سلوك عدواني للغاية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن مثل هذا السلوك هو "أسلوب واشنطن"، التي تحاول فيه عرقلة تطور العلاقات بين روسيا والبلدان الأخرى، وأضافت: "عندما فشل مفهوم ومحاولة عزل روسيا، انتقلت إلى الخطة B وبدأت ببساطة في التدخل في جميع الوسائل المتاحة، وذلك باستخدام جميع الأدوات والآليات بما في ذلك التعاون العسكري التقني".

واعتبرت أن مؤدلجي هذا المفهوم في واشنطن "يحاولون صيد عصفورين بحجر واحد: إيذاء روسيا وكسر الصفقات، وفرض الأسلحة الأمريكية على المشترين الأجانب".

وكانت وكالة "رويترز" قد قالت إن الخارجية الأمريكية أعلنت رسميا أن شراء مصر للمقاتلات الروسية سيعرض القاهرة لخطر العقوبات.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، رينيه كلارك كوبر، في معرض دبي للطيران، أن "مصر تدرك هذه المخاطر".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع "سو-35".

وذكرت الصحيفة أن الوزيرين قالا في تحذير أرسلاه إلى القاهرة، إن "صفقات أسلحة جديدة وكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها".

المصدر: RT