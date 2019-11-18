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واشنطن تلوح بالعقوبات على مصر حال شراء القاهرة مقاتلات روسية

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واشنطن تلوح بالعقوبات على مصر حال شراء القاهرة مقاتلات روسية
Reuters
مقاتلة سوخوي 35 الروسية
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قالت وكالة "رويترز" إن الخارجية الأمريكية أعلنت رسميا أن شراء مصر للمقاتلات الروسية سيعرض القاهرة لخطر العقوبات.

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صحيفة أمريكية: واشنطن تحذر القاهرة من شراء المقاتلة الروسية "سو-35"

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، رينيه كلارك كوبر، في معرض دبي للطيران، أن "مصر تدرك هذه المخاطر".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع "سو-35".

وذكرت الصحيفة أن الوزيرين قالا في تحذير أرسلاه إلى القاهرة، إن "صفقات أسلحة جديدة وكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها".

المصدر: رويترز

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