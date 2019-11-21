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إنقاذ 40 مهاجرا قبالة صفاقس

أخبار العالم العربي

إنقاذ 40 مهاجرا قبالة صفاقس
Reuters DARRIN ZAMMIT LUPI
زورق للبحرية التونيسية ينقذ مهاجرين يبحرون على متن قارب خشبي (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن إنقاذ 40 شخصا معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة مدينة صفاقس شرقي تونس، كانوا قاصدين العبور اللاشرعي إلى إيطاليا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هؤلاء وهم 4 تونسيين و36 مهاجرا من جنسيات إفريقية أخرى، قد أبحروا من سواحل صفاقس ليل الثلاثاء الأربعاء قاصدين إيطاليا، وأن مركبهم كان معطوبا وأعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني.

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وفي يوليو انتشل الحرس الوطني 90 مهاجرا أبحروا من السواحل التونسية إلى إيطاليا، بينهم حوالى 20 امرأة وثلاثة رضع من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

المصدر: "أ ف ب"

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