جماهير المنتخب المصري تهتف لفلسطين والأزهر يهاجم أمريكا (فيديو)

قامت الجماهير المصرية أثناء مباراة منتخب بلادها ضد جنوب إفريقيا على استاد القاهرة، بترديد هتافات مؤيدة لفلسطين على خلفية الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.

وارتفع صوت الجماهير بالهتاف في مدرجات الملعب، أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى رفع أعلام فلسطين.

من جانبه، استنكر الأزهر الشريف بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي اعتبرت المستوطنات التي تقوم إسرائيل بإنشائها في الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدولي.

وأكد الأزهر أن "هذا الموقف الأمريكي يعد اعتداء سافرا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكمالا لمسلسل الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني المظلوم".

كما شدد الأزهر على أن هذه التصريحات مخالفة تماما لما نصت عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي أقرت عدم قانونية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وذكر الأزهر بالقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بدءا من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ومرورا بإصدار خريطة محرفة تضم أرض الجولان المحتلة، وانتهاء بإعلان يشرعن ويقنن المستوطنات الصهيونية، محذرا من خطورة تداعيات تلك القرارات وإثارة مشاعر الغضب والكراهية لدى العرب.

المصدر: المصري اليوم + RT