الجزائر.. توقيف شخص هدد رافضي الانتخابات بسلاح كلاشنيكوف (فيديو)

أوقفت قوات الأمن بمدينة غرداية الجزائرية شخصا ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل سلاح كلاشنيكوف وهدد "رافضي تنظيم الانتخابات" بالقتل.

وأثار الفيديو موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب أغلب المتفاعلين مع المقطع بتوقيف الشخص الذي اتهم رافضي تنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل بـ "العمالة لفرنسا".

وأفاد موقع "النهار" بأن "ع. ح" الظاهر في الفيديو، سجل المقطع الذي انتشر على نطاق واسع بمقر مؤسسة تكرير الزيوت ببلدية ضاية بن ضحوة بمدينة غرداية.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن سلاح الكلاشينكوف لا يخصه بل هو ملك لشخص آخر تم توقيفه معه وإحالتهما إلى التحقيق بتهم جنائية، من بينها التحريض على الاقتتال وحمل سلاح بدون رخصة وتهم أخرى.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية