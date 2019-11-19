السعودية.. تعيين رئيس تنفيذي جديد للهيئة الملكية لمدينة الرياض

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بصدور أمر ملكي بتعيين الأستاذ، فهد بن عبد المحسن بن صالح الرشيد، رئيسا تنفيذيا جديدا للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وجاء في الأمر، الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أنه "بعد الاطلاع على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض" أمر الملك بـ "تعيين فهد بن عبد المحسن بن صالح الرشيد رئيسا تنفيذيا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة".

وتابع نص الأمر: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

المصدر: واس