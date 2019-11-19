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الأمم المتحدة تأسف للقرار الأمريكي حول المستوطنات الإسرائيلية

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الأمم المتحدة تأسف للقرار الأمريكي حول المستوطنات الإسرائيلية
AFP MENAHEM KAHANA
مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية (صورة من الأرشيف)
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أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لقرار الولايات المتحدة اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية شرعية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الامين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، أن موقف الأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية لم يتغير.

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وأضاف أن "الأمم المتحدة تأسف للإعلان الذي قامت به الولايات المتحدة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن أمس الاثنين، عن تغيير الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتي تعتبرها واشنطن من الآن شرعية من ناحية القانون الدولي.

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر في عام 2016، يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية باطلا من الناحية القانونية وانتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.

المصدر: نوفوستي

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