ثلاث رسائل فلسطينية للأمم المتحدة بعد تصريحات بومبيو حول المستوطنات

بعث المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل للأمم المتحدة تتضمن موقف فلسطين الذي يدين ويرفض الإعلان الأمريكي "غير القانوني بشأن الاستيطان الإسرائيلي".

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن منصور بعث ثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، أعرب عن فيها عن موقف دولة فلسطين الرافض لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن "الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وقال المندوب الفلسطيني في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، حول القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف الأمريكي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع.

إلى ذلك بدأ المندوب الفلسطيني سلسلة من المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن بدءا بالعضو العربي في المجلس، دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية في المجلس للتصدي للإعلان الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة العربية مخالفة للقانون الدولي".

المصدر: RT + وفا