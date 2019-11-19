السيسي يبحث تعزيز مجالات التعاون مع ألمانيا

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، محادثات واسعة مع نظيره الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، في برلين، تتعلق بتعزيز وتنويع التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

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وقال السفير، بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في بيان، إن الرئيس السيسي "أجرى مباحثات موسعة مع الرئيس الألماني، حيث أعرب سيادته في مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة".

كما أعرب السيسي عن تطلع القاهرة لتعميقها وتعزيزها العلاقات مع برلين، "لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصة في ظل أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال".

كما عبر السيسي عن تقديره لقيام ألمانيا بتسليم مصر نسخة الكتاب الأثري "أطلس سديد"، الذي تم تهريبه سابقا من مصر، والذي أعاده وزير الخارجية الألماني أثناء زيارته لمصر نهاية أكتوبر 2019.

بدوره أشاد شتانماير بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، "خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي. وأن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية التي توافق الجانبان بشأنها حول تأكيد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للمرجعيات الدولية".

ويزور الرئيس السيسي برلين للمشاركة في فعاليات مجموعة العشرين وإفريقيا، التي أطلقتها الرئاسة الألمانية عام 2017، وتستهدف دعم التنمية في الدول الإفريقية وجذب الاستثمارات لدول القارة.

المصدر: صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية