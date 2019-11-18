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السيسي يبحث تدشين مشروعات عسكرية مع ألمانيا

أخبار العالم العربي

السيسي يبحث تدشين مشروعات عسكرية مع ألمانيا
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تدشين مشروعات عسكرية مشتركة مع الاتحاد الفدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية.

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وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بسام راضي، أن السيسي أكد خلال زيارته الحالية لألمانيا "اهتمام مصر بمزيد من تعميق آفاق التعاون في مختلف المجالات على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين في المجالات الأمنية والعسكرية، في ظل ما تتمتع به الشركات الألمانية في هذا المجال من خبرات عريقة.

وشدد السيسي على ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يتطلب بالمقابل أعلى درجات الجاهزية من حيث استخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية".

وأكد الوفد الألماني الذي زار السيسي في مقر إقامته في ألمانيا على "ضرورة تزويد مصر باحتياجاتها اللازمة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحديثها وتطويرها".

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين، بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر.

المصدر: RT

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