 
مباشر

السيسي يبحث مع "مرسيدس" الألمانية تطوير النقل الجماعي في مصر

مال وأعمال

السيسي يبحث مع
Reuters
مرسيدس بينز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqqi

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية، إيكارت فون كلايدن، تطوير نشاط مصر في مجال صناعة السيارات.

إقرأ المزيد
السيسي يقترح على
السيسي يقترح على "مرسيدس بنز" صناعة سيارات خاصة بمصر

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر أن اللقاء شهد استعراضا لخطط شركة "مرسيدس بنز" للتعاون مع مصر، خاصة في مجال النظم الحديثة وتحديث وسائل النقل الجماعي بوسائلها ومركباتها المختلفة، سواء الكهربائية أو تلك التي تعمل بالغاز.

وأكد رئيس الشركة على مواصلة الحوار البناء لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، بالإضافة الي حرص الرئيس المصري على تسهيل عمل الشركات الأجنبية في مصر وتذليل أية عقبات في هذا الإطار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النفط السوري.. لماذا قرر ترامب البقاء في سوريا من أجله؟