السفارة الأمريكية في القدس تحذر مواطنيها من السفر إلى القدس والضفة الغربية وغزة

حذرت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، اليوم الاثنين، مواطني الولايات المتحدة من السفر إلى القدس أو إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

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وجاء تحذير السفارة فور صدور تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن تخفيف موقف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مسألة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واعتبار أنها "لا تخالف القانون الدولي".

يتبع..