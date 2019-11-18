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السفارة الأمريكية في القدس تحذر مواطنيها من السفر إلى القدس والضفة الغربية وغزة

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية في القدس تحذر مواطنيها من السفر إلى القدس والضفة الغربية وغزة
إشارة إلى السفارة الأمريكية لدى إسرائيل في مدينة القدس
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حذرت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، اليوم الاثنين، مواطني الولايات المتحدة من السفر إلى القدس أو إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

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بومبيو: المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي
بومبيو: المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي

وجاء تحذير السفارة فور صدور تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن تخفيف موقف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مسألة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واعتبار أنها "لا تخالف القانون الدولي".

يتبع..

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