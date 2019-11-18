ظريف يهنئ هنية بـ "نصر المقاومة" على إسرائيل

اتصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، لتهنئته على "نصر المقاومة" على إسرائيل في المواجهة الأخيرة بغزة.

وقالت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الاثنين، إن "ظريف قدم التهاني بالنصر الذي حققته المقاومة ضد الاحتلال في جولة المواجهة الأخيرة مع الاحتلال، معتبرا أن عوامل النصر في غزة تمثلت بقوة المقاومة وبوحدتها الميدانية وتفوقها الأخلاقي على الاحتلال الذي ارتكب المجازر وقتل العوائل المدنية".

وأشاد ظريف بإنشاء غرفة العمليات المشتركة التي "تحقق وحدة المقاومة"، مؤكدا "وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة".

وأعرب الوزير الإيراني عن أسفه لموقف الأمم المتحدة من الأحداث في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "هذا الموقف كان يجب أن يكون مختلفا، ولكن الأمم المتحدة عجزت عن القيام بواجبها الأخلاقي بسبب الضغوط الأمريكية".

من جانبه، ثمن رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" موقف ايران، وأكد أن "الاحتلال لم ولن ينجح بتحقيق أهدافه الميدانية والسياسية من هذا العدوان أو غيره".

وقال هنية إن "شعبنا الفلسطيني متمسك بمقاومته وبتطلعاته السياسية وحقوقه وثوابته خاصة في ظل ما تتعرض له القدس هذه الأيام أو ما تعانيه غزة المحاصرة"، داعيا إيران إلى "المساهمة في متابعة جرائم الاحتلال ضد شعبنا والإنسانية".

المصدر: معا