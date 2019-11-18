أفادت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الاثنين، بأن الجهات الأمنية بالطائف، غرب المملكة، نجحت في اعتقال أشخاص أقدموا على اختطاف عامل محطة وقود وسلبه الأموال التي بحوزته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، مقطع فيديو لاختطاف عامل محطة وقود بالطائف.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، العامل وهو يزود سيارة بالوقود وفجأة قام أحد الأشخاص بدفعه وإدخاله للسيارة بالقوة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية