حفتر يشكر الملك سلمان بن عبد العزيز على فصل التوأم السيامي الليبي

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية شكر وتقدير من قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، على العملية الجراحية الناجحة لفصل التوأم السيامي الليبي محمد وأحمد.

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وذكرت صحف سعودية أن حفتر أعرب عن "تقديره لما وصلت إليه علاقات التضامن بين البلدين".

ولفت المشير خليفة حفتر في برقيته في هذا السياق إلى "حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، ووصولها إلى مستوى الأخوّة والتكامل".

كما أشاد المشير حفتر في برقيته بالتطور والنهضة الطبية في المملكة العربية السعودية التي اعتبرها "مصدر فخر لأهلها خاصة، وللأمة العربية عامة".

وكان التوأم السيامي الليبي "محمد وأحمد" قد نقلا إلى السعودية بتعليمات من الملك سلمان بن عبد العزيز، لإجراء عملية معقدة لفصلهما.

وأجرت كوادر مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، عملية جراحية ناجحة لفصل التوأم استغرقت 13 ساعة ومرت بـ 11 مرحلة، ونفذت بمشاركة 35 من الأطباء المتخصصين.

وبهذه العملية الجراحية المعقدة للغاية بسبب اشتراك التوأم الليبي في عدة أعضاء حيوية، بلغ عدد العمليات من هذا النوع التي أجريت في السعودية 48، وذلك خلال 3 عقود من الزمن.

المصدر: وسائل إعلام سعودية