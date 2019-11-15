أعلنت السعودية عن نجاح عملية فصل التوأم السيامي الليبي محمد وأحمد اللذين يلتصقان في أسفل البطن، ويشتركان في الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي، ولديهما حوض واحد.

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات الفصل عبد الله الربيعة، أمس الخميس: "تكونت العملية من 11 مرحلة، بدأت بالتخدير، ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تمت مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها جرى تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني".

« وسيشهد التاريخ أن الأطباء السعوديين وجه السعودية المشرق »

#فصل_التوأم_السيامي_الليبيpic.twitter.com/KH7TsHf74M — يحيى بن علي التـــركي (@YAHEY_ALTUKI) November 15, 2019

وتابع: "ثم جرى فصل الأمعاء والجهاز البولي والتناسلي والحوض والطرف السفلي المشترك بينهما، عقب ذلك نقل كل طفل إلى طاولة منفردة لبدء عملية الترميم، لينقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة".

#فصل_التوأم_السيامي_الليبي المفروض هذا الخبر يسعدك اكثر ...وتقولون شكرا لسعودية...وعلى فكره ترى لم يأخذو ولا نص دولار ..مجانا لوجه الله

pic.twitter.com/50iaMTox2E — Sultan alharbi _ KSA (@ssm1408) November 15, 2019

واستغرقت العملية التي قدرت نسبة نجاحها بـ 70% رغم خطورتها وصعوبتها، 13 ساعة ومرت بـ11 مرحلة بمشاركة 35 متخصصا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، وأجريت في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

وهذه العملية هي الـ48 من نوعها لفصل التوائم السيامية في المملكة العربية السعودية خلال 3 عقود.

نشعر بالفخر والإعتزاز بهذا الإنجاز الوطني للفريق الطبي بقيادة معالي د. #عبدالله_الربيعة .

عملية ناجحة لـ #فصل_التوأم_السيامي_الليبي ولله الحمد، واستغرق حوالي 13 ساعة، ولكن سعادة نجاحها لاتضاهيها سعادة وتنسي كل التعب.#السعودية وطن العطاء 🇸🇦💚 pic.twitter.com/zoR0XG8ejP — سلمان الشريدة (@salmanalsharedh) November 14, 2019

المصدر: وكالات