أمطار غزيرة في الكويت ومخاوف من تكرر سيناريو 2018 (فيديو)‎

شهدت الكويت يوم أمس الأحد هطول كميات كبيرة من الأمطار، تشكلت على إثرها سيول في بعض المناطق تسببت بغرق عدد من السيارات.

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وقال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبد العزيز القراوي، إن فرصة تساقط الأمطار مستمرة اليوم الاثنين، خاصة على المناطق الساحلية والجنوبية، مع نشاط للرياح قد تزيد سرعتها على 55 كيلومترا في الساعة تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية واضطراب حالة البحر وانخفاض الرؤية أحيانا.

ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين داخل الكويت إلى توخي الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، وخاصة مرتادي البحر.

وتزامنت هذه الأمطار مع إعلان الجهات الرسمية استعدادها وجاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار وفق خطط معدة مسبقا، بعد عام من أزمة أمطار اجتاحت البلاد وتسببت بخسائر مادية وحالة وفاة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفاوت كميات الأمطار التي هطلت أمس، فضلا عن سقوط البرد في بعض المناطق، وتشكل سيول، دون أن تنتج عنها أضرار بشرية أو مادية شبيهة بسيول عام 2018.

ونشرت الإدارة العامة للإطفاء مقاطع لبعض من عمليات الإنقاذ التي أنجزتها بعد تلقيها بلاغات بسبب الأمطار في محافظة الجهراء بمناطق العبدلي والصبية والصابرية، وسط توقعات الأرصاد الجوية باستمرار الأمطار حتى بداية يوم الثلاثاء.

امطار خير وسيول على محمية الشيخ صباح .



#امطار_الكويتpic.twitter.com/zIgjZhnmri — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) November 17, 2019

المصدر: RT