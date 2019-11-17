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مصر تكرم جراح القلب مجدي يعقوب بإطلاق اسمه على ميدان في أسوان

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مصر تكرم جراح القلب مجدي يعقوب بإطلاق اسمه على ميدان في أسوان
RT
الدكتور مجدي يعقوب ومحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم
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تشهد مدينة أسوان المصرية استعدادات لافتتاح ميدان الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير على مستوى العالم، في مدينة أسوان.

وفي تصريح خاص لـRT، قال محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، إن إطلاق اسم مجدي يعقوب على ميدان "مصر الطيران" في المدينة سيتم إلى جانب تدشين تمثال له ووضعه بالميدان، "تكريما وتقديرا لأعماله وخدماته الجليلة التي قدمها للإنسانية ولشعب مصر ولأهل أسوان والتي تعتبر نبراساً ونموذجاً للعطاء اللامحدود من أحد أبر علماء جيله في مجال الطب والذي وهب حياته ووقته وجهده وعلمه لصالح البشرية".

مصر تكرم جراح القلب مجدي يعقوب بإطلاق اسمه على ميدان في أسوان
RT
الدكتور مجدي يعقوب ومحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم وأحد الأطباء في أسوان

وقد أكد محافظ أسوان على أن الدكتور مجدي يعقوب "سيستمر أمد الدهر علامة بارزة ومضيئة في ذاكرة التاريخ"، مشيرا إلى أن المركز الذي أسسه في أسوان، وهو من أكبر مراكز علاج أمراض القلب في العالم، "يقدم رعايته العلاجية المجانية طبقا لأفضل المستويات العلمية العالمية".

مصر تكرم جراح القلب مجدي يعقوب بإطلاق اسمه على ميدان في أسوان
RT
العمل على إنجاز تمثال للدكتور مجدي يعقوب

كما ذكر المسؤول مساهمة مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب "في توفير خدمة طبية بشكل راق وجودة عالية"، مضيفا أنها جعلت أسوان "قبلة للسياحة العلاجية".

ويتكون مركز مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب من أربع أدوار ويضم 100 سرير موزعة على عدة أقسام منها قسم الرعاية المركزة للأطفال والكبار، كما للمركز غرفتا عمليات مجهزتان بنظام الكبسولات الأمريكية، بجانب قسم رعاية فندقية، بالإضافة إلى قسم رعاية قسطرة القلب.

كما يضم المركز عيادات خارجية وغرفا فندقية للمرضى، إضافة إلى قسم خاص للأبحاث العلمية والتدريب لإعداد الكوادر البشرية.

ناصر حاتم

المصدر:RT

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