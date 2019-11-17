القضاء المصري يحكم بالإعدام على المتهم الرئيس في هجوم الواحات

أفادت مصادر مطلعة لـ RT بأن القضاء المصري أصدر، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على المواطن الليبي، محمد عبد الله المسماري، بعد إدانته بالوقوف وراء هجوم الواحات على قوات الأمن المصرية.

وأوضحت المصادر أن الحكم صدر عن محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمنطقة طرة، مشيرة إلى أن المسماري يعتبر متهما أساسيا في قضية هجوم الواحات الحربية في أكتوبر 2017، والذي أودى بحياة 16 عنصرا من قوات الأمن المصرية.

كما أصدرت المحكمة المصرية أحكاما بالسجن المؤبد بحق 5 متهمين، والمشدد مدة 15 سنة لمتهم واحد، والمشدد مدة 10 سنوات لـ9 متهمين، والمشدد مدة 3 سنوات لـ5، إضافة إلى أحكام البراءة بحق 30 متهما في إطار القضية نفسها.

#المتحدث_العسكرى : محكمة الجنايات العسكرية تقضى بإعدام المسمارى المتهم الأول فى قضية الواحات البحرية والسجن المؤبد والمشدد ل 32 متهم وبراءة 20 متهم آخرين ... pic.twitter.com/qg9hYO0DN4 — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) 17 ноября 2019 г.

وتعرضت قوات الأمن المصرية، يوم 20 أكتوبر 2017، لهجوم واسع من قبل مجموعة مسلحين في منطقة الواحات البحرية الصحراوية في محافظة الجيزة.

وأسفر الهجوم، حسب معطيات وزارة الداخلية، عن مقتل 16 عنصرا من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، لكن وكالة "رويترز" نقلت في حينه عن 3 مصادر أمنية أن الهجوم أودى بحياة 52 شرطيا على الأقل، فيما أعلنت حركة "حسم"، التي تصفها القاهرة بالجناح العسكري لجماعة "الإخوان المسلمين"، المسؤولية عن الهجوم.

ناصر حاتم

المصدر: RT + وكالات