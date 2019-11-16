مقتل 18 شخصا بتفجير في منطقة الباب بريف حلب شمالي سوريا

قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون، اليوم السبت، بتفجير في مدينة الباب الواقعة بشمال شرق حلب السورية.

وتداول مغردون على "تويتر" مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى التي تلت التفجير الذي تسبب في إشعال النيران وتصاعد ألسنة الدخان.

انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب شمالي سوريا



قتل 10 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم السبت، بتفجير بمدينة الباب شمال شرق حلب السورية، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".

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وكان "المرصد السوري" لحقوق الإنسان (مقره لندن) أكد وقوع "انفجار عنيف في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف حلب الشمال شرقي ظهر اليوم السبت".

وأضاف المرصد أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة الكراج بالمدينة، الأمر الذي تسبب بسقوط خسائر بشرية فادحة، حيث قتل وأصيب العشرات من الأشخاص، وسط تفحم عدد من الجثث.

المصدر: وكالات