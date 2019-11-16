تعرف على أبرز نقاط الخلاف بين مصر وأثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

شهد أول أيام الاجتماع الوزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا تقديم الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، رؤيتها لملء خزان السد، التي تعد أحد أبرز نقاط الخلافات.

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ووفق بيان لوزارة الري المصرية أمس الجمعة: "بدأت في أديس أبابا أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث حول سد النهضة، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة، والبنك الدولي".

وأضاف البيان: "تم خلال اليوم الأول استعراض العروض التوضيحية التي تشتمل على رؤية كل دولة في قواعد الملء والتشغيل المقترحة".

وتابع: "كان هناك تأكيد على أن المقترح المصري تم على أساس المبادئ والأسس التي سبق التوافق عليها".

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع أجرى "مناقشات فنية بخصوص استفسارات الدول الثلاث على العروض التوضيحية المقدمة"، دون تفاصيل أكثر.

والاجتماع هو الأول من أصل 4 أخرى على مستوى وزراء الموارد المائية، بحسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، في 7 نوفمبر الجاري بواشنطن.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات على مدار يومين قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير المقبل.

المصدر: RT