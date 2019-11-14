لبنان.. وئام وهاب يكشف عن هوية رئيس الحكومة الجديدة

أعلن الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على اسم محمد الصفدي لرئاسة حكومة تكنوسياسية.

وقال وئام وهاب في تغريدة على موقع "تويتر" إنه "تم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة بمشاركة المستقبل". وختم تغريدته بالقول: "المهم ماذا يمكن أن تفعله لتلبية مطالب الناس".

تم الإتفاق على اسم محمد الصفدي لرئاسة حكومة تكنوسياسية بمشاركة المستقبل المهم ماذا يمكن أن تغعله لتلبية مطالب الناس — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) 14 ноября 2019 г.

من جهتها أفادت قناة LBCI اللبنانية بوجود اتفاق بين "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" و"أمل" و"حزب الله" على تسمية الوزير السابق، محمد الصفدي، كرئيس للحكومة الجديدة.

اتفاق بين المستقبل والتيار الوطني الحر وامل وحزب الله على تسمية الوزير السابق محمد الصفدي كرئيس للحكومة الجديدة — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) 14 ноября 2019 г.

وسائل إعلام لبنانية: توافق على اختيار الوزير السابق محمد الصفدي رئيسا للحكومة في #لبنانpic.twitter.com/PnKodUxW1q — الإخبارية نيوز (@alakhbaria_news) 14 ноября 2019 г.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد قال إن لديه أملا في إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف.

وأكد الرئيس اللبناني أن "المطالب التي رفعها المعتصمون في الساحات هي موضع متابعة وستكون من أول أهداف الحكومة العتيدة التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل".

والأربعاء، صرح الرئيس اللبناني بأن "الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد"، مشددا على أن "بدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا".

ويواصل المتظاهرون في لبنان، اليوم الخميس، احتجاجاتهم لليوم الـ 29 على التوالي، إذ أعلنوا الإضراب العام وأعادوا قطع الطرقات الرئيسية، ما أدى إلى شل الحركة في البلاد، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية "التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني".

المصدر: وكالات + تويتر