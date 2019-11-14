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وزير الدفاع اللبناني: الأزمة في البلاد خطيرة وتعيد للأذهان بدايات الحرب الأهلية

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وزير الدفاع اللبناني: الأزمة في البلاد خطيرة وتعيد للأذهان بدايات الحرب الأهلية
Reuters
وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب
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قال وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب، إن البلاد في وضع خطير للغاية، وقارن بين الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية وبين بدايات الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990.

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وقال إلياس بو صعب وهو حليف سياسي للرئيس ميشال عون، اليوم الخميس، إن التوتر في الشارع وإغلاق الطرق يعيد إلى الأذهان الحرب الأهلية التي وقعت في عام 1975 واصفا الوضع بأنه "خطير للغاية".

وأشار الوزير إلى حوادث عدة منها محاولة محتجين إقامة جدران على طريق سريع ساحلي رئيسي.

وصرح بأن اللوم لا يقع على عاتق "الحركة الديمقراطية" التابعة للمحتجين وأن المتظاهرين لهم الحق في الاحتجاج والحماية.

وأضاف أن الجيش وأجهزة الأمن لا يمكنها القبول بأي شخص يفكر في ارتكاب أعمال عنف.

هذا ورغم سلمية الاحتجاجات إلى حد كبير، إلا أن محتجا لقي حتفه بالرصاص في جنوب بيروت يوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز

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