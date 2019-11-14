عون يأمل في تشكيل الحكومة اللبنانية خلال أيام

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، إن لديه أملا في إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف.

وأكد الرئيس اللبناني أن "المطالب التي رفعها المعتصمون في الساحات هي موضع متابعة وستكون من أول أهداف الحكومة العتيدة التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل".

الرئيس عون: المطالب التي رفعها المعتصمون في الساحات هي موضع متابعة وستكون من اول اهداف الحكومة العتيدة التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل — Lebanese Presidency (@LBpresidency) 14 ноября 2019 г.

وأفاد عون بأن "التعاطي مع المستجدات يتم انطلاقا من المصلحة الوطنية التي تقتضي تعاونا مع الجميع للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة".

ودعا في السياق إلى فتح الطرقات فورا لتحريك عجلة اقتصاد البلاد.

هذا، وكان عون قد استقبل وفد الهيئات الاقتصادية واطلع على ملاحظاته واقتراحاته لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد والسبل الآيلة إلى تحسينها والخروج من الأزمة الراهنة.

كما استقبل وفد "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، وعرض معه اقتراحات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.‎

والأربعاء، صرح الرئيس اللبناني بأن "الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد"، مشددا على أن "بدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا".

ويواصل المتظاهرون في لبنان، اليوم الخميس، احتجاجاتهم لليوم الـ29 على التوالي، إذ أعلنوا الإضراب العام وأعادوا قطع الطرقات الرئيسية، ما أدى إلى شل الحركة في البلاد، مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية "التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني".

المصدر: RT + وكالات