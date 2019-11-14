مراسل RT: سماع دوي انفجار غرب مدينة غزة

قال مراسل RT، مساء اليوم الخميس، إن دوي انفجار سُمع غرب مدينة غزة، مؤكدا أنه انفجار عرضي ولا يوجد أي استهداف.

وأشار في السياق إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت أرضا زراعية في الشيخ عجلين.

ودخل اتفاق تهدئة هش حيز التنفيذ صباح الخميس، في قطاع غزة، بعد يومين من المواجهات بين الجيش الإسرائيلي و"حركة الجهاد الإسلامي" وفصائل فلسطينية أخرى، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 5 صواريخ أطلقت على إسرائيل من غزة، بعد سريان مفعول وقف إطلاق النار، وأن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض اثنين منها، وأكد الناطق باسم "حركة الجهاد الإسلامي"، داوود شهاب، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنه لا علاقة لحركته بهذه الصواريخ.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل القيادي في "الجهاد الإسلامي" رسمي أبو ملحوس، خلال غارة نفذت قبل بدء وقف إطلاق النار، فيما نفت "حركة الجهاد الإسلامي" أن يكون أبو ملحوس قياديا فيها.

المصدر: RT + وكالات