الأمم المتحدة: منعنا مع مصر اندلاع حرب في غزة

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن مصر قامت بجهود مع الأمم المتحدة لمنع اندلاع حرب في غزة.

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وقال ملادينوف عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مصر والأمم المتحدة منعتا تصعيدا كان من الممكن أن يتحول لحرب".

وأضاف أن "الأيام القادمة ستكون حاسمة، ويجب على الجميع إظهار أقصى درجات ضبط النفس، لمنع إراقة الدماء، فمنطقة الشرق الأوسط لا تحتاج لمزيد من الحروب".

وأطلقت إسرائيل ما أسمتها بـ "عملية الحزام الأسود" فجر الثلاثاء الماضي، لاستهداف قيادات في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث أدت إلى مقتل 34 شخصا، وإصابة العشرات.

المصدر: وكالات