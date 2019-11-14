بدأت وحدة جوية روسية متكونة من عدد من المروحيات مهامها، اليوم الخميس، في مدينة القامشلي بشمال شرقي سوريا، حيث تقوم الشرطة العسكرية الروسية هناك بدوريات مشتركة مع قوات تركية.

وقالت وكالة "نوفوستي" إن المروحيات الروسية المتمركزة في مطار القامشلي، ستوسع تدريجيا مجال المراقبة، مشيرة إلى أن منطقة المراقبة الآن تشمل محافظة الحسكة على الحدود مع تركيا والعراق.

وأوضحت الوكالة أن بداية عمل مجموعة طيران الجيش الروسي ستتمركز بشكل دائم هنا في مطار القامشلي، وستقدم دعما جويا لوحدات الشرطة العسكرية الروسية، التي تقوم بدوريات في هذه المنطقة من سوريا منذ أواخر أكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي