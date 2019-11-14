قلد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"وسام زايد" كأرفع وسام تمنحه الإمارات لملوك ورؤساء الدول، تقديرا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

إقرأ المزيد

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي على هذا التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد" الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي للإمارات في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

المصدر: وكالات