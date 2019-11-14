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استقالة الحكومة الكويتية

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استقالة الحكومة الكويتية
Reuters Hamad I Mohammed
احتجاجات الكويت، أرشيف
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قدم رئيس الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.

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وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى سمو أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم إنه لا نية لدى أمير الكويت لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي، مشيرا إلى عدم استلامه رسميا استقالة الحكومة.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، تقدمت باستقالتها الثلاثاء، عقب جلسة استجواب طويلة في مجلس الأمة، تبادلت فيه مع النواب الاتهامات بالمسؤولية عن قضايا تأخير في إنجاز المشاريع، والحفاظ على المال العام، وتقصير في العمل.

وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الجاري، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسية الحكومية.

المصدر: "كونا"

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