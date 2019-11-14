دعوة عاجلة من الأمير تميم للقطريين (صور)

وجه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، دعوة عاجلة إلى المواطنين لإقامة صلاة الاستسقاء، اليوم الخميس، في مصلى الوجبة في الدوحة، وفقا لبيان نشرته صحيفة "الوطن" القطرية.

كما دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جميع المسلمين في قطر، لإقامة الصلاة جماعة في عدد من المساجد بمناطق قطر، تضرعا إلى الله في نزول الغيث.

وقامت الوزارة القطرية، بتجهيز 78 مسجدا ومصلى لإقامة صلاة الاستسقاء فيها.

من جهته، نشر جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا أثناء أداء الصلاة بحضور الأمير تميم بن حمد.

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجللا عاما ، طبقا سحا ، ائما ، اللهم اسقنا الغيث ، ولا تجعلنا من القانطين . pic.twitter.com/GC3bUfECBC — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) November 14, 2019

سمو أمير البلاد المفدى يدعو إلى إقامة #صلاة_الاستسقاء، صباح الخميس المقبل 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019، في جميع أنحاء البلاد، تضرعا إلى الله في طلب نزول الغيث، وسيؤدي سموه صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين بمصلى الوجبة.#الوطن#الدوحة#قطرpic.twitter.com/nlESSFDb9H — جريدة الوطن (@al_watanQatar) November 12, 2019

المصدر: الوطن القطرية