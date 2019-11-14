 
مباشر

مصر ترفض تقريرا أمميا بشأن وفاة مرسي

أخبار العالم العربي

مصر ترفض تقريرا أمميا بشأن وفاة مرسي
Reuters
الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mpvc

انتقد وزير الشؤون البرلمانية المصري عمر مروان تقريرا لفريق خبراء يعملون مع الأمم المتحدة يقول إن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي يمكن أن ترقى إلى "اغتيال تعسفي بموافقة الدولة".

إقرأ المزيد
مصر ترد على تقارير
مصر ترد على تقارير "تندد بسجلها المأساوي" في حقوق الإنسان

وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أمس الأربعاء: "لقد توفي الرئيس السابق مرسي في قاعة المحكمة أمام الجميع".

وأضاف على هامش جلسة مراجعة سجل حقوق الإنسان بمصر في الأمم المتحدة بجنيف، أن المُقررة الخاصة في الأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بحالات الإعدام التعسفي ، أنييس كالامار ارتكبت "مخالفة" لقواعد الأمم المتحدة.

وأوضح الوزير أنها طلبت تفاصيل من المسؤولين في السلطات المصرية حول ظروف اعتقال مرسي، ومنحتهم 60 يوما للرد، ولكنها أصدرت تقريرها "دون انتظار المعلومات الصحيحة من السلطات، وهذه مخالفة".

وأضاف أنه سيترك لسلطات الأمم المتحدة تحديد ما إذا كانت ستطلب منها (من كالامار) الاستقالة، مشيرا إلى أنه في هذه الأثناء "يحقق النائب العام المصري في ظروف وفاة الرئيس السابق".

وتابع "أنهم يستمعون لشهود حول ما حدث، وينتظرون النتائج الفنية"، مضيفا أن السلطات "ستنشر نتائج التحقيق".

إقرأ المزيد
بيان أممي: وفاة مرسي قد ترقى إلى
بيان أممي: وفاة مرسي قد ترقى إلى "اغتيال تعسفي بموافقة الدولة"

وفي وقت سابق، ذكرت كالامار ومجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، أن مرسي كان محتجزا في ظروف "قاسية جدا" خلال فترة سجنه لمدة 5 سنوات في سجن طره، وأن وفاته يمكن أن ترقى إلى "اغتيال تعسفي بموافقة الدولة".

وتوفي مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، في يونيو، عندما كان في إحدى جلسات محاكمته في القاهرة.

وأطاح الجيش بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمرسي، عندما كان قائدا للجيش، في 2013.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختراع جديد يعفيك من الحميات الغذائية 