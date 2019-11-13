النخالة: وضعنا شروطا محددة لوقف إطلاق النار وسنستمر في حال رفضتها إسرائيل

أكد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، إعطاء موافقة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بشروط محددة، مشيرا إلى أن الحركة ستستمر في القتال إن لم تقبل إسرائيل بها.

وقال النخالة إن إسرائيل "أبدت رغبة في وقف إطلاق النار ونحن أعطينا شروطنا لإسرائيل عن طريق مصر إذا أرادت ذلك"، مؤكدا: "لدينا بنك أهداف كبير نستهدفه في (إسرائيل) كما لدى الاحتلال ذلك في قطاع غزة".

وأوضح أنه جرى طلب رفع الحصار عن قطاع غزة شرطا لوقف إطلاق النار، ذاكرا أن هناك "تفاهمات قديمة على إسرائيل الالتزام بها". وأضاف أن "من شروطنا لوقف إطلاق النار وقف الاغتيالات ووقف إطلاق النار على مسيرات العودة".

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وأكد نخالة أن "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، لا تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل "دون قرار من القيادة التي تتحمل مسؤولية ذلك".

وقال نخالة إن دعوة وصلته للتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد ساعة من قصف تل أبيب، مضيفا: "أنا لم أرغب بالذهاب، لأنني أعلم أن السرايا قادرة على الاستمرار في المعركة".

وأكد أن "الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن تكون حرب طويلة الأمد والخيار بيد العدو".

المصدر:RT