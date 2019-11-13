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"الجهاد الإسلامي" تنفي وصول أمينها العام إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن التهدئة مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

Reuters Reuters Suhaib Salem
سرايا القدس الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"
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نفت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مساء يوم الأربعاء، الأنباء التي تحدث حول زيارة أمينها العام زياد نخالة، إلى العاصمة المصرية القاهرة الليلة.

وقال عضو المكتب السياسي في الحركة، محمد الهندي في تصريح صحفي: "ننفي بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول وجود زيارة لقيادة حركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة الليلة من أجل التباحث في موضوع تهدئة"، داعيا وسائل الإعلام "لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".

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وفي الوقت نفسه، أكد الهندي وجود مفاوضات يرعاها الجانب المصري لوقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في ظل التصعيد الأخير في قطاع غزة، بعد اغتيال القيادي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" بهاء أبو العطا، في عملية إسرائيلية.

 المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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