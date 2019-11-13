اليمن.. قتلى وجرحى بين قوات هادي بهجوم صاروخي في مأرب

أفادت وسائل إعلام، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جراء هجوم صاروخي استهدف اليوم الأربعاء معسكرا في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين في الحكومة اليمنية قولهم، إن الهجوم الذي استهدف معسكر صحن الجن شرق مدينة مأرب، أسفر عن مقتل خمسة عسكريين، وإصابة 12 آخرين على الأقل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

من جانبها، أفادت مواقع إخبارية محلية بأن الهجوم الذي يرجح أنه نفذ من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية أودى بأرواح سبعة عسكريين، بمن فيهم العميد الركن سعيد الشماحي ركن تدريب العمليات المشتركة، ونجله محمد وهو ضابط برتبة ملازم ثان.

المصدر: أسوشيتد برس + وكالات