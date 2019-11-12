هددت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بأنه "لم تعد هناك خطوط حمراء، والساعات المقبلة ستضيف عنوانا جديدا لسجل هزائم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وحمّل المتحدث العسكري باسم السرايا "أبو حمزة"، في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء، إسرائيل تبعات اغتيال أحد "قادة المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس القائد المجاهد بهاء أبو العطا أبو سليم أبرز أعضاء المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس".

وفي رسالة للمستوطنين قال أبو حمزة: "إلى المستوطنين الصهاينة، لا تستمعوا لقيادتكم الحمقاء لأن القرار بيد سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية".

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وأكد أن "سرايا القدس لن تسمح بالمطلق بإعادة سياسة الاغتيالات، وسنترجم ذلك ميدانيا وعسكريا على الأرض، وسيرى العدو نتيجة اغتيال قادة المقاومة، وما من قوة قادرة على أن ترد بأسنا عن القوم المجرمين".

ويشهد القطاع تصعيدا إسرائيليا بدأ باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس أبو العطا بمنزله شرقي مدينة غزة فجر اليوم، وأدى حتى مساء اليوم إلى مقتل سبعة مواطنين.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"