شرطة كربلاء بالعراق تنفي إضراب منتسبيها

نفت قيادة شرطة محافظة كربلاء بالعراق، إضراب منتسبيها، مؤكدة أن الصور المتداولة كانت ضمن مسيرة مؤيدة للمرجعية الدينية، وإظهار التعاون ما بين القوات الأمنية والمواطنين.

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وذكر بيان للقيادة، أن "صورا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لضباط ومنتسبي من شرطة كربلاء تحت عنوان (من كربلاء بدأ الإضراب العسكري)، وفي الحقيقة أن الصورة هي فعلا لضباطنا ومنتسبينا".

وأضاف البيان، "الأمر ليس إضرابا عسكريا كما روجت له بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الاخبارية بل هي صور التعاون ما بين القوات الأمنية والمواطنين وتوفير الحماية لهم أثناء الخروج في التظاهرات السلمية، وهو حق كفله الدستور العراقي".

وأشار، إلى أن "للقوات الأمنية كان في مسيرة يوم الجمعة الماضي، تأييدا للمرجعية الدينية العليا بعد خطبة الجمعة مباشرة وبتوجيه من القيادات الأمنية والتي دعمت المرجعية والمتظاهرين السلميين كلا على حد سواء بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات".

وتابع، أن "القيادة تجدد دعوتها للابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة وعدم الترويج لها، كونها تؤثر سلبا على المجتمع في ظل الظروف التي يمر بها بلدنا العزيز".

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب حراكا شعبيا، يطالب الحكومة بالقضاء على الفساد وتوفير فرص عمل.

المصدر: واع